Météo de ce vendredi : nettement plus frais mais sec

Ce matin, on note encore très temporairement quelques très faibles averses sur l’est du pays mais la tendance sera rapidement le retour d’un temps sec aujourd’hui. A noter aussi de faibles gelées dans l’extrême sud du pays et des températures bien fraîches partout ce vendredi matin. Du brouillard pourrait donc se former localement au lever du jour mais devrait se dissiper rapidement. Le ciel sera ensuite partagé entre nuages mais aussi belles éclaircies.

Cet après-midi, le ciel sera plutôt clément avec de belles éclaircies sur le centre et le sud du pays, les nuages seront par contre plus nombreux sur l’extrême ouest et le littoral. Pour la première fois depuis bien longtemps nous resterons aujourd’hui sous les valeurs de saison, il fera donc frais mais heureusement peu venteux. Les maxima afficheront 3°C en Ardenne, 6°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse et 7°C de Tournai à Bruxelles, 8°C de Gand à Ostende.