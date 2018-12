Météo de ce vendredi : les nuages reviennent par l'ouest

Le gel est encore répandu ce matin. Des nuages bas progressent sur la moitié ouest du pays tandis que le soleil restera généreux ailleurs. Au fil des heures, les nuages vont progresser sur l'ouest et le centre. Les dernières éclaircies seront en fin de journée sur l'est du pays. On ira de 0° dans le sud-est à 9° au littoral et de 3 à 6° partout ailleurs.

La nuit prochaine

la couverture nuageuse deviendra opaque et des bancs de brouillard se formeront. Les minima descendront encore juqu'à -2 ou -3° dans le sud-est, par contre, plus de gel du centre vers le littoral avec 2° à Bruxelles et 6° en bord de mer.