Météo de ce vendredi: les nuages d'altitude s'installent

Les nuages reviennent ce vendredi sur l'ensemble du pays, il s'agit de nuages élevés, donc sans conséquence, mais l'ambiance sera donc un peu moins lumineuse que les autres jours. Finalement le soleil va regagner du terrain l'après-midi, avec un ciel légérement voilé. Il fera encore un peu plus chaud qu'hier avec des maxima de de 21° à la mer, 23° sur les reliefs, une moyenne de 26° sur le centre et 27° sur Tournai, Liège et Virton.

Net changement pour la journée de dimanche

Dimanche, le ciel risque d'être un peu plus gris que sur la carte... - © KEYWALL RTBF

La journée de samedi débutera avec un soleil encore bien présent, mais toujours avec ces nuages d'altitude. En cours de journée, des nuages plus compacts descendront du nord vers le sud de notre pays. Les maxima iront de 20° à la Côte jusqu'à 28° sur l'extrême sud en passant par 25 ou 26° dans le centre. Dans la nuit de samedi à dimanche, les nuages gagneront toutes les régions. Il n'est pas exclu que quelques gouttes s'échappent de ces nuages plus épais mais ce sera anecdotique. Dimanche, changement d'ambiance avec un ciel très nuageux au réveil, puis des éclaircies reviendront par le nord au fil des heures pour gagner toutes les régions en fin de journée. les maxima, en baisse iront de 17 à 18° à la Côte et en Ardenne jusqu'à 20° seulement dans le centre. Le début de la semaine prochaine se passera au sec, entre nuages et éclaircies, et avec des températures légèrement sous les valeurs de saison.