Météo de ce vendredi: les maximas vont grimper pour dépasser les 30 degrés dimanche

Après la dissipation des brumes et brouillards, c’est un temps bien ensoleillé et sec qui nous attend ce matin. Quelques passages nuageux circuleront, surtout sur le sud-est du territoire, mais ils resteront sans conséquence. Le thermomètre indiquera 11 degrés en Ardenne, 13 degrés à Arlon et 14-15 degrés sur les autres régions.

Durant l’après-midi, les nuages seront un peu plus présents mais le temps restera sec et lumineux sur une bonne partie du territoire. Il n’y a vraiment que sur le nord-ouest du pays, en seconde partie d’après-midi, que le ciel deviendra plus nuageux. Les maxima seront en hausse par rapport à la journée d’hier : 14-15 degrés pour Spa et St-Hubert, 17 degrés pour Virton, et 18 ou 19 degrés sur le reste du territoire.

L'indice électricité solaire: ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur la quasi-totalité du territoire (bon pour Gand, Mons, St-Vith, Tournai et Ypres). Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h (15h pour Bruxelles et Hasselt). C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Le ciel se dégagera complètement ce soir et la nuit prochaine et les minimas seront compris entre 7 et 12 degrés.