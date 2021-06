Ce matin, c’est un net retour au calme auquel nous assistons. Le ciel ne devrait pas tarder à se dégager sur une bonne moitié sud du pays. Ce qui n’empêche pas les brumes de se former sur les reliefs des Fagnes. Tandis que l’on attend le retour de quelques averses sur le littoral et l’extrême ouest du pays, c’est au contraire le soleil qui devrait s’imposer sur le centre et le sud de la Belgique. Finalement, la situation sera un peu inverse à celle d’hier : ciel gris et averses sur l’ouest et le littoral, ciel partiellement nuageux avec temps sec sur le centre, et finalement temps lumineux et sec sur l’est et le sud. Les températures remontent encore un tout petit peu. On attend 18 à 19°C en bord de mer ainsi qu’en Ardenne, 20°C sur le centre du pays et encore 21°C de Liège à Virton. Le vent soufflera faiblement de secteur sud-ouest.

La nuit prochaine, une zone de pluie s’aventurera plus vers l’intérieur de notre territoire, il fera très doux : 11 à 14°C.