La météo - 01/10/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews Cette dernière journée de la semaine et première journée d’octobre se déroulera en deux temps. Début de journée assez calme avec un ciel plutôt bien dégagé dans un premier temps. Le ciel sera lumineux avec une couleur souvent laiteuse liée aux nuages d’altitude. Dès le début de la matinée, le ciel sera déjà plus menaçant sur l’ouest avec les premières averses qui séviront sur notre littoral en cours de matinée. Sur le sud-est du pays, sous un ciel plus dégagé, on note encore des petites gelées assez localisées.

© Meteonews La zone pluvieuse qui arrive par l’ouest du pays avancera très lentement c’est pourquoi le temps restera encore sec jusqu’en milieu d’après-midi sur le centre du pays et jusqu’en soirée dans le sud-est. Le vent de sud se renforce légèrement avec des rafales de 40 km/h en matinée et 50 km/h l’après-midi. Les températures remontent par rapport à hier, on attend 14 à localement 17°C.

Ce soir et la nuit prochaine, la zone de pluie traîne un peu sur l’est et le sud du pays alors que le temps redeviendra sec à partir du littoral. Avec une couverture nuageuse bien épaisse, les minima resteront relativement doux : 7 à 11°C.

6 images © Meteonews

Petite accalmie samedi

6 images © Meteonews

Fort coup de vent dimanche

Demain samedi, une nouvelle journée en deux temps avec, comme aujourd’hui, un début de journée assez calme et sec avant l’arrivée en cours de journée d’une zone de pluie à partir de l’ouest du pays. Demain matin, encore de belles éclaircies par endroit puis, au fil des heures, le ciel deviendra laiteux puis couvert. Le vent continue à se renforcer légèrement avec des rafales de 50 à 60 km/h de secteur sud. Maxima relativement doux : 14 à 17°C. La pluie gagnera en intensité demain en fin de journée. C’est dans la nuit de samedi à dimanche que se confirme le coup de vent le plus violent avec des rafales de 80 à 90 km/h. Dimanche, une zone de pluie très active traversera le pays et l’on doit s’attendre par endroit à de fortes quantités de pluie (40 litres par m² possibles en 24h par endroit). Cette zone de pluie nous quittera dimanche soir par le sud et l’est. Les températures seront en baisse dimanche : pas plus de 12 à 15°C dans une ambiance venteuse (rafales de 70 à 80 km/h, diminuant en cours de journée). Lundi, sous un ciel de traîne assez changeant, les averses seront espacées par des éclaircies, il fera frais et un rien moins venteux, pas plus de 11 à 16°C pour les maxima. Une nouvelle zone de pluie assez active devrait nous arriver mardi dans une ambiance à nouveau très venteuse, mais ce sera encore à confirmer.