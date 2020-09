Météo de ce vendredi : le vent va souffler !

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Comme hier, nous bénéficierions tout d’abord d’un temps sec en tout début de matinée avec quelques belles éclaircies mais l’instabilité va rapidement s’installer sur l’ouest du pays, sur la Gaume la province de Namur et l’est du Hainaut. Des averses, parfois orageuses, concerneront l’ensemble du territoire d’ici la mi-journée avec un vent de sud-ouest modéré à fort. En milieu de matinée, le mercure donnera 7 degrés sur les hauteurs, 9 degrés du côté d’Arlon, 10-11 degrés ailleurs.

Durant l’après-midi, le ciel restera bien nuageux sur l’ouest avec des averses orageuses qui aborderont le littoral et gagneront tout le pays. Le vent se renforcera nettement avec des rafales qui atteindront en fin d’après-midi 80 à 100 km/h à la côte. Ailleurs, on restera sous un ciel couvert et pluvieux et un vent modéré. Les maxima ne dépasseront plus 9 degrés sur St-Hubert et Spa, 10 degrés du côté de Virton et 11 à 14 degrés ailleurs.

Le vent se maintiendra la nuit prochaine. On attend des rafales de 70 à 90 km/h du sud de la province de Namur à la Côte en passant par le Hainaut et l’ouest de la région bruxelloise. On attend sur littoral et l’ouest du Hainaut des rafales jusqu’à 100-110 km/h ! Le temps y restera pluvieux tandis que des averses sont attendues ailleurs. Les minima compris entre 5 et 10 degrés.

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice généralement faible sur tout le pays (moyen sur Ostende, Anvers, Hasselt, Eupen, Louvain et Turnhout). Le pic de luminosité se situera généralement vers 13-14h (12h pour Ostende, Bruges, Tournai et Ypres). C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.