Météo de ce vendredi : le vent souffle fort ce matin

On a encore quelques averses ce matin. Elles sont un peu plus soutenues sur l’Ouest et au littoral. De timides éclaircies sont possibles sur le Centre du pays. Le vent souffle fort et il va nous accompagner toute la matinée.

Dans le courant de l’après-midi, le vent se calmera et les éclaircies auront tendance à s’élargir. On gardera tout de même un ciel nuageux sur le sud-est du pays. Maxima compris entre 3° dans les Hautes Fagnes et 7 à la mer.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera bien dégagé à la côte mais plus on ira vers l’Est, plus les nuages seront nombreux mais le temps restera sec. La nuit sera froide avec des minima compris entre -1° à Botrange et 2° à Liège, Namur et Charleroi.