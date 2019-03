Météo de ce vendredi: le soleil brillera dans le ciel

Le temps restera calme et sec a nuit prochaine avec des minimas compris entre 2 et 7 degrés.

Peu de changement cet après-midi, les nuages seront un peu plus présents sur l’Ardenne mais le temps restera bien ensoleillé sur l’ensemble de la Belgique. Les maximas seront en hausse : on retrouvera 14 degrés pour Ostende, St-Hubert ou Spa, 16 degrés pour Arlon et 17 pour la plupart des autres régions.

Après la dissipation des brumes et bancs de brouillard principalement présents sur le nord du pays, quelques nuages et très larges éclaircies se partageront le ciel. Le temps sera sec sur l’ensemble du territoire et le mercure indiquera de 9 à 12 degrés en milieu de matinée.

Un weekend en demi-teinte

Un weekend en demi-teinte

Demain, samedi, sera une journée bien agréable. Les nuages seront un peu plus présents sur le nord-ouest du pays en matinée et des cumulus de beau temps décoreront le nord du sillon Sambre et Meuse durant l’après-midi. Pour le reste un seul mot : soleil, soleil et soleil ! Les maximas grimperont à nouveau pour afficher de 15 à 18 degrés.

Les nuages seront un peu plus nombreux dimanche et une petite averse n’est pas exclue du côté de l’Ardenne. Le temps restera plus lumineux sur la Gaume et les éclaircies reviendront par le nord du pays en cours de journée. Les maximas ne dépasseront plus de 10 à 16 degrés.

Le soleil brillera de nouveau largement lundi sur l’ensemble des régions, accompagnés de quelques nuages de beau temps. Le mercure affichera quant à lui des maximas compris entre 11 et 15 degrés.