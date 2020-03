Météo de ce vendredi: la semaine se termine sous les averses

On retrouvera ce matin un ciel bien gris et des pluies modérées sur l’ensemble des régions. Il neigera temporairement sur l’Ardenne avec une petite accumulation attendue sur les crêtes. Sur le nord-ouest du territoire, des éclaircies reviendront en fin de matinée mais des averses menaceront rapidement. Le vent restera modéré avec des rafales de 50 à 60 km/h. Le mercure ne dépassera pas 1 degré en Ardenne, 5-6 degrés sur les autres régions.

Durant l’après-midi, c’est un régime d’averses qui prendra le progressivement le relais sur une majeure partie du pays parfois sous forme de giboulées. Les pluies quitteront le sud-est du pays en milieu d’après-midi pour laisser place à des ondées plus localisées. Les maximas indiqueront 3-4 degrés à Spa et St-Hubert, 6 degrés à Arlon et 7-8 degrés ailleurs.

Au niveau des quantités de précipitations : on estime attend pas plus d'1mm sur le littoral, 5 à 8 dans le centre et 10mm très localement sur l'est de l'Ardenne. On est donc bien loin des valeurs obtenues ces dernières 24h avec près de 50mm du côté de Coxyde, 27mm à Buzenol en Gaume, 21mm sur l'Ardenne et 17mm pour la région bruxelloise.

Méfiance la nuit prochaine puisque des averses passagères circuleront du nord à l’Ardenne avec un peu de neige sur les Cantons de l’Est, tandis que des éclaircies se développeront sur l’ouest. Le mercure descendra pour indiquer 0-1 degrés le long de la frontière française, 2 degrés dans le centre et 3 degrés à Liège.

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice médiocre sur une bonne partie des régions (plutôt faible du côté de Gand, Anvers, Mons, Bruges, Tournai et Turnhout et moyen sur Ypres et Ostende). Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h (mais 13h pour Arlon, Gouvy et St Vith, 15 pour Liège et Ostende, 16h pour Eupen) . C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.