Météo de ce vendredi : l'air froid est de retour

Nous avons changé de masse d’air cette nuit, et ce matin, les températures sont bien plus fraîches que les jours précédents, notamment sur le centre du pays. La journée sera aussi plus nuageuse que les précédentes. Entre nuages bas mais aussi éclaircies, le temps restera sec. Le vent de nord-est sera modéré et il se renforcera un peu en journée avec des rafales jusqu’à 40 ou 50 km/h et il accentuera l’impression de froid. Les températures sont d’ailleurs en chute libre ce vendredi par rapport aux derniers jours. Nous ne dépasserons plus 8 à 11°C (12°C encore à Virton).

Episode hivernal à partir de lundi

Demain samedi, peu de changement, nous restons avec un temps sec mais toujours bien frais. Les champs nuageux devraient être plus compacts sur le nord que sur le sud du pays. Le vent restera faible, orienté au nord et les températures seront encore un peu plus fraîches qu’aujourd’hui : 7 à localement 11°C.

La meilleure journée de ce long week-end de Pâques, ce sera le dimanche avec à priori des éclaircies plus larges, un temps sec et des températures qui remontent sensiblement : 11 à 13°C.

Il faudra profiter de cette journée car lundi matin, une zone de pluie ramènera de l’air de plus en plus froid sur nos régions. Les températures baisseront en journée et au fil des heures, la neige fondante et même la neige feront leur retour, d’abord sur l’Ardenne mais ensuite sur le centre du pays sous forme de giboulées. Les températures en milieu d’après-midi ne dépasseront plus 0°C sur les plus hauts reliefs et 5 à 6°C dans le centre. Le vent de nord-ouest se renforcera sensiblement avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

Nous garderons ce temps instable et frais mardi et mercredi, le gel sera de retour les nuits et la neige pourrait tenir au sol en Ardenne.