Météo de ce vendredi : journée la plus chaude du mois

L a nuit prochaine, le ciel se couvre par l'ouest et l'on n'exclut pas quelques foyers orageux qui arriveraient des Hauts de France France vers le Hainaut ou de la Champagne vers notre Ardenne. Mis à part sur l'ouest et les reliefs, les températures ne descendront pas sous les 20°C la nuit prochaine. Minima de 15°C sur les Hautes Fagnes, 19°C sur l'ouest et 20°C partout ailleurs.

Ce matin , le soleil n'aura aucune concurrence dans le ciel. Les températures ne tarderont pas à grimper rapidement pour ce qui s'annonce comme la journée la plus chaude du mois, mais aussi la plus chaude depuis le début de l'année. On attend en effet cet après-midi 32°C en bord de mer, 33°C sur les reliefs ardennais et de 35 à 36°C partout ailleurs. Le vent de sud-est sera modéré et fera du bien par cette chaleur. Quelques nuages élevés pourraient apparaître par le littoral en fin de journée, mais cela restera très lumineux dans l'ensemble. Nous aurons encore des températures bien agréables en soirée.

Plus frais dès dimanche

Demain, en matinée, la zone faiblement orageuse poursuivra son avancée d'ouest en est avec temporairement un ciel plus menaçant et donc quelques coups de tonnerre. Les éclaircies reprendront toutefois le dessus en cours d'après-midi. Le vent bascule au nord-ouest et il fera moins chaud qu'aujourd'hui. On attend 22°C en bord de mer mais encore 26 à 28°C de l'ouest vers le centre et l'Ardenne et encore 31°C sur l'extrême sud du pays.

Dimanche, c'est de l'air moins chaud qui s'installe, on ne peut exclure une averse localement mais on parlera d'un temps généralement sec. Côté températures, on vient se repositionner tout près des valeurs normales pour la saison, mais par rapport à vendredi et samedi, cela pourra paraître frais : 20°C au littoral et en Ardenne, 22 à localement 23°C dans les autres régions. Le vent de nord-ouest restera modéré.

Lundi, retour d'un temps variable avec quelques averses entrecoupées d'éclaircies, il fera frais pour la saison : pas plus de 17 à 20°C. Ces températures devraient remonter en milieu de semaine prochaine.