Météo de ce vendredi : grisaille sur la moitié nord et temps lumineux sur la moitié sud

Tout le monde sera logé à la même enseigne en ce début de matinée avec des nuages bas sur l'ensemble des régions. Ensuite, cette grisaille matinale se dissipera pour laisser passer de larges éclaircies sur la moitié sud du territoire. Les nuages seront plus tenaces au nord du Sillon Sambre-et-Meuse. Quelques gouttes pourraient d’ailleurs tomber localement. Les températures en milieu de matinée seront comprises entre -2°C sur les reliefs ardennais et 3°C à la Côte.

Le pays restera coupé en deux l’après-midi avec un temps lumineux sur les provinces de Luxembourg, Liège et Namur, et un ciel plus nuageux sur la moitié nord. Les températures maximales seront assez homogènes, comprises entre 4 et 5°C, jusqu’à 6°C au littoral.

L'IRM a placé notre pays sous deux avertissements jaunes jusqu'à 14h:

pour les conditions glissantes : en raison des températures négatives par endroits ce matin, des plaques de glace et de givre pourraient se former et rendre les chaussées glissantes

pour le brouillard: de la brume et du brouillard seront encore présents localement au lever du jour. La visibilité sera réduite à moins de 500 m dans certaines régions.

La nuit prochaine, les nuages seront de retour. De la brume et du brouillard se formeront en Gaume, dans le Hainaut et en Flandre. Les minima varieront entre -4 et 1°C.

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice très variable en fonction de la nébulosité : il ira d’excellent sur le sud à faible sur l’extrême nord du pays. Le pic de luminosité se situera vers 13h en fonction des régions. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.