Météo de ce vendredi : grisaille mais grande douceur

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, le ciel restera couvert avec un petit crachin désagréable sur les provinces de Limbourg, Liège et Luxembourg. Ailleurs, il fera sec mais encore très nuageux. L’après-midi, le temps restera gris, quelques coins de ciel bleu pourraient percer au littoral. Toujours du vent ce vendredi avec des pointes de 60 km/h et beaucoup de douceur par rapport aux jours précédents avec des maxima de 12°, 13° sur le relief et 15 à 16°C ailleurs.

La nuit prochaine, le ciel restera couvert avec localement quelques bruines possibles, il fera doux avec des minima de 8 à 12 et même localement 13°C.

Indice électricité : ce jeudi, l’indice sera faible partout excepté sur les régions de Mons, Tournai et Chimay où il sera médiocre. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera vers 11h sur l'Ouest du pays et entre 12h et 13h ailleurs.