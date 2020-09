Météo de ce vendredi : grisaille et douceur

Ce matin, on retrouve un ciel assez chargé sur le pays avec de très faibles pluies ou bruines qui sévissent essentiellement sur le nord et le centre du pays actuellement. La situation évoluera peu en cours de journée, le ciel restera très nuageux du Hainaut à la Campine avec encore temporairement un peu de bruine ou de très fines pluies, ensuite, l'après-midi, il fera sec partout. Par contre, sur le littoral et l'extrême ouest ainsi que sur la point sud du pays les éclaircies devraient rester visibles. Il fait déjà bien doux ce matin et les maxima aujourd'hui vont remonter, avec ou sans éclaircies. On attend 19°C des Hautes Fagnes au littoral, 20 à 21°C partout ailleurs et même 25°C du côté de Virton cet après-midi. Le vent de sud-ouest soufflera de manière modérée.

La nuit prochaine, le ciel restera couvert et une zone de pluie plus active va tenter de traverser notre pays du littoral vers le centre puis le sud. Il pleuvra pas mal sur l'ouest et le centre du pays, et à peine sur l'extrême sud. Les minima afficheront 10 à 13°C.

Indice électricité : les informations sur l'indice seront remises à jour plus tard dans la journée suite à un problème technique.