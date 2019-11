Météo de ce vendredi : gris, pluvieux mais doux

Le ciel se couvre de plus en plus sur toutes les régions, ce matin. Une zone de pluie va traverser le pays en donnant d’abord des averses puis des pluies plus continues.

La perturbation continuera son chemin dans le courant de l’après-midi. La pluie tombera toujours mais elle se calmera tout de même sur l’Ouest du pays. Le vent sera sensible avec des rafales jusqu'à 50km/h au littoral. Du côté des maxima, on attend 10° à St Hubert et à Ovifat, 11° à Virton, 13° à Liège, Namur, Bruxelles et Mons, 14° pour Tournai et Knokke.

La nuit prochaine, c’est un temps instable qui va gagner notre pays. Cela signifie des averses orageuses et des cumuls de pluie parfois importants (entre ce matin et la fin de la nuit prochaine, on pourra atteindre les 20 ou 25 mm de précipitation en Gaume). Pas de gelées cette fois avec 9° en Ardenne et 13° à la mer.