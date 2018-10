Météo de ce vendredi : gris et un peu plus frais

Ce matin, nous débutons la journée au sec mais le ciel se couvre à partir du littoral et une zone de pluie va s'enfoncer sur le pays dans une ambiance fort grise et un peu plus venteuse. Il devrait déjà commencer à pleuvoir au littoral en début de matinée. On notera aussi de faibles pluies sur le centre vers midi ou en début d'après-midi et sur le sud en fin de journée. C'est de l'air plus frais qui débarque chez nous : on ne dépassera plus 7 à 8° sur les reliefs et 11 à 12° dans le centre. Le vent, modéré accentuera un peu l'impression de fraîcheur ce vendredi.

La nuit prochaine

les dernières gouttes s'éloignent par le sud et le froid s'intensifie avec des minima de 1 à 4°.