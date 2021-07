Météo de ce vendredi : généralement sec et nuageux

La météo - 02/07/2021 Les prévisions en Belgique

Ce matin, on attend beaucoup de nuages surtout près des frontières avec l’Allemagne et les Pays-Bas, un peu de brume et de brouillard aussi localement en début de journée. De belles éclaircies seront tout de même possibles dans une zone allant de la Flandre occidentale à la province de Namur (en passant par Bruxelles). Les températures continuent leur lente remontée et en fin de matinée, les thermomètres afficheront 14 à 17°C en Ardenne, 18 à 20°C sur la plupart des autres régions et 21°C dans le Tournaisis.

© RTBF - DREAMWALL L’après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages, avec quelques averses éparses près de la frontière française. Les maxima seront en légère hausse avec 18 à 19°C attendus sur les hauteurs, 20°C près du bord de mer, et 22 à localement 24°C sur le centre et le sud de notre pays. On retrouvera un temps sec partout en fin de journée, ce sera donc parfait si vous avez prévu de regarder à l’extérieur le match des Diables Rouges ce soir.

En cours de soirée et de nuit, le temps sera sec et plutôt bien dégagé. Il fera moins frais que les nuits précédentes avec des minima de 11°C dans les Hautes-Fagnes et 16°C à la côte.

Retour d’averses orageuses ce week-end

Journée en deux temps pour demain avec une ambiance bien lumineuse et un temps sec le matin, ensuite ce sera progressivement plus nuageux avec des averses localement orageuses l’après-midi. Les maxima continueront de grimper et atteindront 20 à 26°C. Pas d’amélioration en vue pour dimanche : nombreux nuages porteurs d’averses. De nouveaux orages sont à craindre en cours de journée. Les maxima seront de nouveau en baisse : 17 à 22°C. Lundi, notre pays se trouvera coincé entre deux perturbations et il y aura un risque d’averses sur l’ensemble du territoire. Les températures resteront stables, comprises entre 17 et 22°C l’après-midi.