Météo de ce vendredi: gare aux averses orageuses

Ce vendredi, nous devrions encore connaître une petite accalmie le matin. Les premières averses ne concerneront que l'extrême nord de la Belgique dès 7h ce matin, ces ondées orageuses menaceront le centre du pays en fin de matinée et séviront dans le sud, peu après. Le vent d'ouest soufflera modérément et, sous un orage, grêle et rafales de vent seront à craindre. Les maxima ne dépasseront plus 18 à 21 ou 22°.

Indice électricité : ce sera un dégradé allant de bon au littoral à faible sur le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h sur l'ouest et 15h sur le sud.

La nuit prochaine, alors qu’en soirée, des averses orageuses s’attarderont quelque peu au sud du sillon Sambre et Meuse avant de ne plus concerner que l’Ardenne, ailleurs, de larges éclaircies se développeront. En seconde partie de nuit, le temps sera sec partout, mais de la grisaille se répandra peu à peu depuis la frontière néerlandaise avant de concerner tout le nord du sillon Sambre et Meuse en fin de période. Quelques gouttes seront alors à craindre sur l’Est au petit matin. Sous un vent faible d’ouest à nord-ouest, le mercure fléchira entre 10 et 14°C.