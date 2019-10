Météo de ce vendredi : faibles pluies

Indice électricité : Avec un ciel couvert le matin et seulement quelques éclaircies l'après-midi, l'indice restera faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La pluie est au rendez-vous ce matin, la perturbation liée à l'ex ouragan Lorenzo nous vaudra un ciel couvert avec de faibles pluies le matin et des averses l'après-midi. Le ciel sera couvert pour commencer et le vent redeviendra modéré voire assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. L'après-midi, le ciel restera fort chargé en nuages, quelques averses rythmeront la journée. Les maxima atteindront 10 à 15°C.

Weekend tranché : sec samedi et pluvieux dimanche

Sec samedi, pluie dimanche - © RTBF KEYWALL

Le weekend sera partagé en deux : temps calme, partiellement nuageux et sec samedi avant le retour de la pluie dimanche. Températures de 10 à 14°C samedi et 8 à 12°C pour dimanche.

Dimanche, les cumuls de pluie seront importants (entre 10 et 30 litres/m² selon les régions).

Lundi, petite accalmie temporaire avec un temps sec et plus lumineux, on attend 10 à 13°C.

Une nouvelle zone de pluie devrait nous arroser copieusement mardi, nous gagnerons deux à trois degrés.