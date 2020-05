Météo de ce vendredi : estival malgré quelques nuages

La nuit prochaine, des nuages plus épais remonteront de France vers notre pays. Le ciel sera donc nuageux au sud et dégagé au nord. Les minima seront du coup nettement plus doux que les nuits précédentes avec des minima de 7 à 12°C.

Ce matin , c'est toujours le soleil qui s'imposera mais les voiles nuageux seront un peu plus présents que les jours précédents, et ce, dès la matinée. Quelques nuages bourgeonneront en cours d'après-midi, il subsistera de larges éclaircies voire des périodes bien ensoleillées, il fera sec et encore plus doux qu'hier puisqu'on atteindra 21 à 24°C.

La fraîcheur en embuscade

Soleil et belle douceur - © RTBF KEYWALL

Un peu de changement dans les prévisions pour demain, en effet, une zone de pluie remontera de France et pourra affecter une bonne partie de la journée la province de Luxembourg avec de fréquentes averses. Ailleurs dans le pays, le temps restera à priori sec et plus on ira vers le centre et le nord, plus on retrouvera du soleil. Les températures ne dépasseront plus 18 à 19°C sur l'extrême sud tandis que l'on devrait garder une moyenne de 23 à 25°C dans le centre.

Dimanche, cette fois le ciel se couvre partout, la zone pluvieuse gagnera toutes les régions sauf peut-être le littoral. Le vent de nord va se renforcer avec des rafales de 50 à 70 km/h, il y aura pas mal d'averses et même un coup de tonnerre possible sur le sud-est du pays. Côté températures, c'est la chute libre avec des maxima qui ne dépasseront plus 14°C en bord de mer, 17°C sur les reliefs et 19°C en moyenne dans le centre.

Lundi, ce sera encore pire avec un vent très fort (rafales de 70 à 80 km/h), un temps sec, mis à part sur l'extrême sud où une dernière averse est possible en matinée. Il fera froid pour la saison avec seulement 9 à 12 ou 13°C. Le vent accentuera l'impression de froid.

A partir de mardi, l'anticyclone revient, le vent faiblira, il fera sec et de jour en jour, nous grignoterons quelques degrés jusqu'en fin de semaine.