Météo de ce vendredi : enfin plus sec

Ce soir et la nuit prochaine , le ciel continue à se couvrir vers le centre puis l'est du pays, déjà quelques gouttes en bord de mer en fin de nuit. Minima de 9 à 14°C.

Ce matin , le temps est calme et sec actuellement. On observe sur le nord et le centre du pays des nuages bas en pas mal d'endroits. Sur le sud, le ciel est nettement plus dégagé. En cours de matinée, là où il y a de la grisaille, les éclaircies seront progressivement de retour. On se retrouvera l'après-midi partout avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Le risque d'averses reste maintenu uniquement sur la frontière nord avec les Pays-Bas. Le vent restera bien présent aujourd'hui encore, on attend des rafales de secteur ouest à sud-ouest de 40 à 60 km/h en allant du centre vers le bord de mer. En cette journée tout de même plus lumineuse et sèche que les précédentes, les températures maximales seront proches des valeurs de saison, sans plus : 18 à 21 ou 22°C. En cours d'après-midi, le ciel se voilera à nouveau à partir du littoral.

Week-end gris mais plus doux

Demain matin, la grisaille n'épargnera plus que l'extrême sud du pays, ailleurs le ciel sera bien chargé avec dès le matin de faibles pluies ou bruines sur la moitié nord du pays, ce sera plus sec au sud. Peu d'évolution l'après-midi avec encore un peu plus de vent que les jours précédents, on attend des rafales de 50 à 70 km/h. Seule consolation avec ce vent et ce ciel très nuageux, il fera aussi doux qu'hier avec des maxima de 19 à 21°C (localement 22°C sur l'extrême sud). La nuit de samedi à dimanche, fines pluies et bruine se propageront sur le pays.

Dimanche, la grisaille traîne encore un peu sur le sud-est avec quelques faibles bruines, ensuite les éclaircies reviendront puis plus tard à nouveau des nuages à partir du littoral. Dimanche, il fera encore fort venteux, rafales de 60 à 75 km/h. Paradoxalement il fera plus doux que les jours précédents : 21 à 23°C.

Lundi, les éclaircies reprennent le dessus, on retrouvera donc une météo nettement plus lumineuse, mais ce sera avec de l'air plus frais : 16 à 19°C seulement et toujours un vent désagréable.

Par contre, dès mardi et les jours suivants, enfin place à une météo estivale !