Météo de ce vendredi : encore un temps lourd avec un risque d’averses orageuses

Ce matin, des averses orageuses seront toujours possibles sur l’ouest du pays, quelques ondées aussi en province de Luxembourg. Ailleurs, le temps sera sec et plutôt bien ensoleillé. Il fera de nouveau chaud assez rapidement et en fin de matinée, on attend 23°C au littoral, 24°C dans les Hautes-Fagnes et de 25 à 28°C sur les autres régions.

© RTBF - DREAMWALL L’après-midi, le ciel sera changeant avec un risque d’averses un peu partout. Ces averses prendront parfois un caractère orageux, surtout sur l’ouest de notre pays, et elles pourraient aussi être accompagnées de fortes rafales de vent. Mais il y aura tout de même de belles éclaircies entre les averses. La chaleur ne nous quittera pas encore avec des valeurs maximales de 24°C près du bord de mer, 26 à 27°C sur les reliefs, 28 à 29°C sur le centre et le sud du royaume et jusqu’à 31°C en Campine. L' Institut Royal Météorologique a d'ailleurs émis deux avertissements jaunes concernant les orages et la chaleur pour plusieurs régions de notre pays.

4 images © RTBF – DREAMWALL

En cours de soirée et de nuit, les orages seront toujours présents sur le centre et l’ouest de notre pays, ce sera plus calme sur l’Est. Retour d’un temps sec partout en seconde partie de nuit. Les minima seront un peu moins chauds que les nuits précédentes, compris entre 15 et 19°C.

Retour d’un temps sec et ensoleillé demain

La tendance pour le week-end, c’est le retour d’un temps globalement plus calme. Ce sera brumeux samedi matin, principalement sur l’ouest, et le ciel sera plus dégagé en allant vers l’est du territoire. La brume devrait se dissiper l’après-midi et le ciel sera peu nuageux partout. Il fera encore assez chaud avec des maxima de 24 à 30°C, exception faite pour la côte avec 19°C prévus. Puis dimanche, le temps sera un peu moins chaud avec des maxima de 19 à 27°C. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, avec quelques ondées possibles, localement accompagnées d’un coup de tonnerre. Le début de semaine prochaine s’annonce variable : toujours une alternance d’éclaircies et de passages nuageux porteurs d’averses. Il y aura encore un risque d’orages. Les températures vont progressivement baisser et rejoindre les normes de saison.