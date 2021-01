Météo de ce vendredi : encore des averses hivernales

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, il convient de rester vigilants sur les routes car des giboulées neigeuses descendent encore sur le pays, il fait plus sec le long de la frontière française. Les températures sont plus froides aussi que ces derniers jours, ce qui entraîne la présence de neige dès 200m d’altitude et de la neige fondante voire de la pluie en plaine. L’après-midi, l’activité pluvio-neigeuse diminuera mais continuera à se décaler vers l’ouest avec pluie en plaine et neige dès 200m d’altitude. Maxima de -1°C en Ardenne, 1 à 2°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse à +4°C dans le centre et +5°C au littoral. Sur les Hautes Fagnes, il pourrait tomber jusqu’à 10 cm de neige fraîche jusqu’à ce soir, ce sera beaucoup moins sur le centre et le sud de l’Ardenne.

Le temps redeviendra sec la nuit prochaine mais il fera nettement plus froid. Déjà cette nuit, on notera la formation de brouillard givrant et le gel va gagner toutes les régions. On notera 0°C en bord de mer, -2°C sur le centre et jusqu’à -5°C sur l’Ardenne. Prudence car les routes seront humides partout en fin de journée et des plaques de givre ou de glace se formeront en de très nombreux endroits.