Météo de ce vendredi : encore de fortes rafales de vent

Le vent soufflera encore fort ce matin avec des rafales de 60 à localement 80 km/h. La matinée s’annonce de plus en plus nuageuse mais généralement sèche sur notre territoire, même si quelques giboulées de grésil ou de neige fondante sont encore possibles dans les Fagnes. Le ciel se couvrira par le bord de mer et une nouvelle perturbation arrivera sur notre pays. Concernant les températures, en fin de matinée on attend 5 à 7°C dans le sud-est du pays, 8 à 9°C ailleurs en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre.

En cours d’après-midi, cette zone de pluie progressera rapidement sur toutes les régions, le ciel sera donc gris et pluvieux partout. L’ambiance restera bien venteuse et le vent soufflera en rafales de 70 à 80 km/h, voire localement 90 km/h. Les valeurs maximales seront légèrement en dessous des moyennes de saison : 6 à 7°C attendus sur les reliefs, 8°C dans l’extrême sud, 9°C le long du sillon Sambre et Meuse, à Tournai et à la côte, jusqu’à 10°C près de Bruxelles et de Gand.

Ce soir, on attend une courte accalmie de temps sec avant le retour de la pluie sur l’ensemble du territoire durant la nuit. Le vent se renforcera encore un peu et les rafales pourront atteindre 80 à 90 km/h dans les terres et jusqu’à 100 km/h à la côte. Les minima ne descendront pas en dessous de 3 à 8°C.