Météo de ce vendredi: du soleil, rien que du soleil

Le temps restera calme et sec la nuit prochaine même si des nuages aborderont le littoral en seconde partie de nuit. Les minimas seront compris entre 0 degré du côté de Spa et 7 degrés au littoral.

Pas de changement durant l’après-midi : soleil et ciel bleu seront au rendez-vous sur l’ensemble des régions. Comme prévu le mercure grimpera bien au-dessus des normales de saison sous un vent faible : 13 degrés attendus au littoral mais 15-16 au sud du sillon Sambre et Meuse, 17-18 degrés pour le Hainaut et Bruxelles et 19 degrés du côté de la Cité Ardente.

Un weekend en demi-teinte

Un weekend en demi-teinte - © RTBF - KEYWALL

Demain, samedi, le temps sera gris dès la matinée sur la Flandre, tandis qu’en Wallonie, et surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, on bénéficiera toujours de belles éclaircies. Durant l’après-midi quelques ondées sont possibles sur le nord du pays, les nuages gagneront très lentement du terrain vers l’Ardenne. Plus on s’approche du sud-est du pays, plus les éclaircies seront larges. Les maximas seront compris entre 11 et 16 degrés.

Les nuages continueront leur progression dimanche et s’évacueront lentement vers le sud-est du territoire. Ils seront temporairement plus nombreux mais le temps restera sec et de belles éclaircies feront leur retour via le littoral. Les maximas ne dépasseront par contre plus de 9 à 13 degrés.

Lundi, le temps sera fait d’une alternance de nuages et d’éclaircies et probablement de giboulées. Le mercure indiquera de 5 à 11 degrés.