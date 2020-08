Météo de ce vendredi : des nuages plus présents

Un avertissement est émis par l'IRM :

Un avertissement "chaleur" de couleur jaune valable pour toutes les régions à l'exception du littoral et de la province de Namur (couleur verte) et du Limbourg (couleur orange) jusqu'à ce soir minuit. On passera ensuite à un avertissement jaune pour tout le pays (sauf le littoral et Namur, toujours en vert) pour les jours suivants.

Ce matin, les nuages seront plus présents que ces derniers jours et quelques averses sont déjà possibles, principalement sur le nord-ouest du territoire. Le vent sera faible à modéré et le mercure donnera en milieu de matinée 20-21 sur le sud du territoire et le littoral, 22-23 dans le centre et 25 degrés du côté de Liège.

Cet après-midi, l’instabilité se renforcera et il faudra à nouveau composer avec des averses orageuses localement assez intenses et parfois accompagnées de chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Les maxima seront en baisse. On retrouvera ainsi 22-23 degrés pour Spa, St-Hubert et la côte, 25-26 dans le centre et 27-28 degrés pour Liège et la Campine.

Retour à temps en plus calme cette nuit même si quelques averses sont encore au programme. Les minimas ne dépasseront plus de 14 à 18 degrés.

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice moyen sur l’ensemble des régions (bon sur Anvers, Chimay, Gouvy, Liège, Louvain et Tournai. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.