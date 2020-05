Météo de ce vendredi : des nuages plus présents

Le ciel sera plus nuageux ce matin si ce n’est du côté de la Gaume et du sud de l’Ardenne où de belles éclaircies résisteront temporairement. Le temps restera sec et le vent se renforcera avec des rafales d’une cinquantaine de km/h. Le mercure indiquera déjà en milieu de matinée 19-20 degrés pour Spa, St-Hubert et Ostende, 22 degrés dans le centre et 23-24 degrés du côté du Limbourg.

Durant l’après-midi, les nuages s’épaissiront via le littoral et quelques gouttes sont attendues. (Elles tomberont vers 14h à la côte, 16h dans la Capitale et seulement en soirée dans le sud du pays). A l’arrière, de belles éclaircies feront le retour en seconde partie d’après-midi, toujours via la côte. Le vent se maintiendra et le mercure descendra un peu pour indiquer 20 degrés en bord de mer, 23 degrés à Spa et St-Hubert et 24-25 degrés dans le centre.

La nuit prochaine, la nébulosité restera assez importante au sud du territoire et quelques ondées sont attendues. En seconde partie de nuit, c’est un temps plus sec qui se profile. Le thermomètre indiquera de 7 à 12 degrés.

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice généralement bon (mais moyen au littoral et sur le sud du pays). Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h (mais 15h pour Bruges, Tournai et Ypres et 16h pour Ostende). C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.