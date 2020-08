Météo de ce vendredi : des averses sur le nord du pays

Indice électricité : Sous un ciel fort nuageux, l'indice restera faible à moyen aujourd'hui l'ouest et le centre. Il sera bon sur le sud-est. L'heure à choisir pour valoriser la production électrique d'origine photovoltaïque se situe entre 14 et 15h.

L a nuit prochaine, le temps devient sec et moins venteux, les minima descendront entre 9 et 12°C.

Ce matin , après une nuit légèrement pluvieuse, nous retrouvons un temps sec assorti de belles éclaircies. Dès le matin des averses seront observées sur le nord du pays, ce sera plus sec ailleurs. En cours de journée la tendance aux averses gagnera le centre du pays et le sud restera au sec. Le nord et l'ouest seront susceptibles d'essuyer des averses orageuses l'après-midi. On attend pour aujourd'hui des maxima de 17 à 20°C (encore 21°C à Liège et 22°C en Campine), le vent se sud-ouest redevient modéré avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Week-end assez variable

Vers un week-end variable et un peu plus frais - © KEYWALL - RTBF

Demain en matinée, on retrouvera un temps sec sauf près du littoral. Il y aura cependant pas mal de nuages. Le vent sera modéré demain, orienté au secteur sud-ouest. Demain après-midi, on reparlera d'averses possibles sur les deux Flandres, des averses qui progresseront sur le centre tandis que le temps restera sec sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Côté température, pas plus de 15 à 18°C, c'est un peu frais pour la période.

Dimanche, après une nuit assez pluvieuse, la journée sera rythmée par des averses entrecoupées d'éclaircies, on ne dépassera plus 15 à 18°C.

A partir de lundi, le baromètre repart à la hausse et c'est à nouveau un temps sec qui s'installe pour deux ou trois jours. Malgré des éclaircies plus larges, les températures ne décolleront pas par rapport aux valeurs de dimanche, ce sera même un peu plus frais avec 14 à 18°C.