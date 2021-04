Météo de ce vendredi : de plus en plus nuageux au fil des heures

Le ciel sera voilé par des nuages d’altitude ce matin, mais l’impression restera tout de même lumineuse. Les températures resteront encore un peu basses ce matin mais ensuite elles remonteront enfin par rapport aux jours précédents. En fin de matinée, on attend 0 à 2°C dans le sud-est, 3 à 5°C dans les autres régions.

Dans le courant de l’après-midi, la couverture nuageuse sera de plus en plus compacte depuis le littoral, mais le temps restera sec partout. On devrait garder des éclaircies plus larges dans le sud-est de notre pays. Nous retrouverons enfin des températures presque normales pour la saison avec des maxima de 8°C dans les Hautes-Fagnes, 11°C à Saint-Hubert, Spa et à la côte, 12 à 13°C dans les régions centrales et jusqu’à 14°C dans la région de Virton. Le vent sera orienté au secteur sud-ouest et restera assez faible avec des rafales ne dépassant pas 40 km/h.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera couvert sur toutes les régions. La pluie arrivera après minuit par la frontière française et elle concernera le sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima resteront positifs, compris entre 3 et 8°C.