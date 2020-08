Météo de ce vendredi : de la pluie avant un retour au calme provisoire

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur Ostende, Gand, Anvers, Bruxelles, Mons, Bruges, Louvain, Tournai, Turnhout et Ypres, bon sur le centre du pays et moyen sur St-Vith et Gouvy. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h (15h pour Bruxelles, Hasselt et Eupen). C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine , quelques averses sont encore possibles sur le sud-est du pays et de nouvelles pluies arriveront par la côte en fin de nuit. Le mercure donnera des minima plus supportables compris entre 13-14 degrés pour les hauteurs et 15 à 17 degrés en plaine.

Retour au calme durant l’après-midi même si quelques pluies sont encore attendues sur l’est du pays. Ailleurs, un temps sec et de belles éclaircies se dessineront. Le vent s’accentuera encore un peu. Les maxima donneront 22-23 degrés du côté de Spa et St-Hubert, 25-26 pour Virton et Ostende et 27-28 degrés pour les autres régions.

Le temps sera plutôt nuageux sur le centre et l’est du pays ce matin , avec des averses attendues sur ces régions. Le nord-ouest restera au sec, tandis que le sud-est ne sera touché qu’en fin de matinée. Le vent se renforcera avec des rafales de 35 à 50 km / h dans les terres. On attend déjà en milieu de matinée 19-20 degrés pour les hauteurs et de 22 à 24 degrés en plaine.

Des prochains jours marqués par de l'instabilité

Demain, samedi, les nuages arriveront rapidement sur l’ouest du pays et des averses se développeront localement. Sur le centre et l’est, le temps restera sec mais les nuages prendront déjà de l’ampleur avant la mi-journée. Durant l’après-midi, l’instabilité se généralisera et on retrouvera sous un ciel nuageux une alternance d’averses et d’éclaircies. Le vent restera soutenu et les maxima chuteront nettement pour afficher de 20 à 23 degrés.

Dimanche, toujours sous un vent modéré à assez fort, les températures passeront sous les normales de saison. Les averses seront plus nombreuses que la veille et parfois orageuses, principalement sur la Flandre. On retrouvera l’après-midi de 18 à 22 degrés.

Lundi, l’instabilité sera toujours au menu : les nuages continueront à dominer dans le ciel et provoqueront de faibles averses durant la journée. Les températures resteront stables. On attend pas de véritable amélioration avant, au moins !, la journée de vendredi.