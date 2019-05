Météo de ce vendredi: de la grisaille pour terminer la semaine

Les nuages prendront le pas sur les éclaircies ce matin sur la totalité du territoire. Le temps restera globalement sec même si un peu de bruine n’est pas exclue par endroit. Le mercure donnera 6 degrés à Spa et St-Hubert et 9-10 degrés sur la plupart des autres régions.

Le ciel sera encore un peu plus nuageux cet après-midi et le risque de quelques gouttes de pluie sera plus important également. Les températures resteront trop basses pour la saison : on ne dépassera pas 7 degrés à Spa, 10 à St-Hubert et à Liège, 11-12 degrés sur le nord du pays et 13 degrés à Arlon.

L'indice électricité solaire: ce vendredi, nous aurons un indice généralement moyen sur l’ensemble des régions (faible du côté de St Vith et bon du côté de Chimay et d’Arlon). Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h-14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Dans le courant de la nuit, des précipitations copieuses gagneront toute la Belgique à partir du littoral. Au sud du sillon Sambre et Meuse, ces précipitations prendront la forme de neige fondante dès 300m d’altitude. Les minimas seront compris entre 0 degrés là-bas et 6 degrés à la côte.