Météo de ce vendredi: de la grisaille et des averses

Durant l’après-midi cette perturbation s’évacuera vers l’est et de nouvelles averses, moins importantes, prendront le relais par l’ouest. Quelques éclaircies sont possibles sur le nord-est du pays, du côté de la Campine, mais le ciel restera bien chargé ailleurs. Le vent se renforcera pour atteindre 70 à 75 km/h. Les températures resteront au-dessus des normales de saison avec 9 degrés pour Marche-en-Famenne et Spa, 11 pour Arlon et 12-13 degrés pour les autres régions.

Le ciel restera couvert ce matin sur l’ensemble des régions et des pluies importantes sont attendues sur tout le territoire. Elles seront tout de même moins intenses sur l’ouest du pays. Les rafales de vent pourront atteindre 60 km/h à l’intérieur des terres et le mercure ne dépassera pas de 6 (Spa) à 11 (littoral) degrés. Le risque d’aquaplanage sera bien présent, il faudra donc rester particulièrement vigilant sur nos routes.

Une amélioration pour ce samedi

Demain matin, samedi, le temps redeviendra plus sec le long de la frontière française et les pluies s’évacueront vers le nord. Les minimas donneront de 6 à 11 degrés. Un temps sec s’imposera sur l’ensemble du pays durant l’après-midi avec de belles éclaircies qui arriveront par le sud-est du territoire. Le vent soufflera toujours en rafales de 60-65 km/h dans les terres, jusqu’à 85 km/h au littoral. Les maximas atteindront de 9 à 14 degrés.

De nouvelles averses, parfois sous forme de giboulées, sont attendues pour la journée de dimanche avec des maximas en baisse qui donneront de 5 à 9 degrés. L’ouest du pays retrouvera rapidement un temps plus sec. Retour des éclaircies la semaine prochaine puisque le temps sera plus calme et le soleil bien plus présent dès lundi dans le courant de la journée et ce jusqu’à jeudi compris.