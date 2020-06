Météo de ce vendredi : calme le matin, quelques averses ensuite

Ce matin, la journée débutera de manière calme et sèche avec une impression plutôt lumineuse. De belles éclaircies et du soleil en pas mal d'endroits, déjà quelques champs nuageux et des éclaircies plus timides à d'autres. Dans le courant de l'après-midi, sous un vent modéré de sud-ouest, les cumulus bourgeonneront et des averses sont attendues, elles pourraient être un peu plus présentes sur le nord-ouest du pays (avec localement un coup de tonnerre) mais personne ne sera à l'abri d'une petite ondée. Une chose est sûre, les quantités de pluie seront très faible, il pourrait même faire sec à certains endroits. Les températures seront en hausse, on attend 18 à 19°C au littoral et en Ardenne, 21 à 22°C dans le centre du pays et 23°C en Campine.

Ce soir, encore quelques averses circuleront sur le pays en première partie de nuit, un coup de tonnerre n'est pas exclu mais ce sera localisé. En deuxième partie de nuit, on reviendra à un temps sec partout. Les minima resteront proches de 9 à 11°C.

Indice électricité : grâce aux éclaircies du matin, il restera bon à excellent malgré les averses de fin de journée. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.