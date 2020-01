Météo de ce vendredi : bruine, grisaille et douceur

Le ciel restera couvert ce vendredi avec du vent et de la douceur. On peut y ajouter le matin un peu de bruine, surtout sur le sud-est du pays. Les rafales de vent approcheront 50 à 60 km/h de secteur sud-ouest. Cet après-midi il n'y aura plus qu'en Ardenne qu'un peu de crachin est possible. Les températures continuent à remonter, on attend 9 à 12°C, ce qui est évidemment anormalement doux pour la saison. Pas d'éclaircies en vue pour aujourd'hui.

Week-end très pluvieux en perspective

Demain, journée venteuse et davantage pluvieuse. On attend 10 à 20 litres d'eau par m². Par contre, maintien des températures douces : 10 à 12°C. Après une nuit de samedi à dimanche enfin plus sèche, dimanche, une nouvelle zone de pluie arrivera sur le pays par l'ouest, on attend encore de 5 à 10 litres d'eau par m². Pas de changement avec des rafales de vent de 50 à 60 km/h et des maxima de 10 à 12°C. Des éclaircies pourraient revenir par l'ouest dimanche en fin de journée. Lundi, sans grande surprise, une zone de pluie traversera le pays avec à nouveau 5 à 10 litres d'eau par m². Maxima identiques aux jours précédents. Nous basculerons dans de l'air nettement plus froid mardi avec une météo variable et venteuse et le retour de quelques averses hivernales sur les hauteurs. maxima de 3 à 8°C.