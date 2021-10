Le soleil va donc s’imposer au fil des heures avec, tout au plus quelques voiles nuageux d’altitude. Les températures remontent par rapport à hier, on attend 15 à 18°C et le vent sera faible de secteur nord-est.

Ce soir et la nuit prochaine , le ciel continuera à se dégager et du coup, les températures vont à nouveau plonger : on ne devrait pas dépasser 2 à 6°C avec quelques gelées au sol à prévoir dans les vallées exposées. Un peu comme ce matin.

Demain samedi, le soleil devrait à nouveau s’imposer et les brumes seront plus limitées que ce vendredi matin. Sous un ciel bien bleu, les températures vont remonter entre 14 et 17°C et le vent d’est sera très discret.

Nouvelle nuit froide entre samedi et dimanche puis ciel un rien plus voilé dimanche avec la présence de nuages d’altitude mais cela n’empêchera pas la sensation d’un temps agréable et lumineux. Maxima de 13 à 16°C avec un vent faible qui se replacera au nord. Lundi, ciel plus chargé de nuages avec quelques faibles averses possibles en provenance de la mer d Nord. Le vent de nord deviendra modéré et accentuera un peu l’impression de fraîcheur malgré le fait que l’on observe encore 11 à 15°C.

Mardi, à priori ciel gris et temps légèrement humide avec de faibles averses, il fera plus frais aussi : 9 à 13 ou 14°C.