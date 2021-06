Météo de ce vendredi : avertissement orange de l'IRM concernant les orages

Le temps sera généralement calme ce matin et le ciel sera partagé entre de larges éclaircies et des passages nuageux. Quelques averses seront possibles dans le sud-est du pays et près du bord de mer. Il fera chaud assez rapidement et en fin de matinée on attend déjà 17°C au littoral, 19 à 22°C en Ardenne et de 23 à localement 25°C sur les autres régions.

© RTBF - DREAMWALL Ce sera de nouveau plus instable cet après-midi avec un risque généralisé d’averses orageuses. La prudence s’imposera encore car ces averses seront parfois accompagnées de fortes rafales de vent et de grêle (les grêlons pourraient mesurer plusieurs cm de diamètre). Il pourrait aussi tomber d’importantes quantités d’eau en peu de temps. Par endroits, on pourrait dépasser le seuil de 30 litres d'eau par m² en à peine une heure, ou de 40 litres d'eau par m² en 6 heures. Le risque d'inondation, de coulée de boue ou d'aquaplanage sur les routes sera donc bien présent. L' Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement orange concernant les orages pour l'ensemble de notre pays. Les orages devraient être moins fréquents en Flandre occidentale.

5 images © RTBF - DREAMWALL

Le ressenti sera chaud et lourd avec des maxima de 20 à 22°C sur les hauteurs, 24 à 25°C ailleurs en Wallonie, et de 26 à 27°C du côté de Bruxelles et de la Campine. Ce sera plus frais à la côte où on attend seulement 17°C. Ce soir et cette nuit, le temps restera instable et nous garderons un risque d’averses orageuses, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 13 et 17°C.

Le week-end se déroulera en deux temps

Le ciel sera très nuageux demain matin et on attend un peu de pluie sur l’ensemble des régions au passage d’une nouvelle perturbation. Le temps deviendra sec l’après-midi sur le nord-ouest du royaume, tandis qu’ailleurs il y aura toujours un risque d’averses. Elles seront encore localement orageuses dans le sud-est de notre pays. Les températures seront en baisse et ne dépasseront plus 15 à 21°C l’après-midi. Retour d’un temps plus calme pour dimanche. Une embellie semble se confirmer pour la moitié Ouest avec de nouveau une ambiance plutôt ensoleillée. Ça restera plus changeant sur la moitié Est avec un risque de quelques ondées éparses. Les températures seront proches des moyennes de saison, comprises entre 17 et 22°C. Les prévisions restent très incertaines pour lundi mais on se dirigerait vers le retour d’averses un peu partout. Les maxima varieront entre 17 et 21°C.