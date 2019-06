Météo de ce vendredi : averses temporaires le matin

Ce vendredi on tient à l’œil une grosse ligne d'averses qui remontera depuis le centre de la France et qui traversera temporairement le pays sur une partie centrale : du Hainaut à la Campine, puis de Bruxelles à Liège. Ailleurs, temps sec dès ce matin. Il faudra donc attendre l'après-midi pour retrouver un temps sec partout. Les maxima grimpent sensiblement : on atteindra 22° en Ardenne, 24° dans le centre et 25° de Liège à la Campine, il fera un rien plus frais au littoral (20°) avec une brise du large.

Indice électricité : Sous un ciel qui se dégagera l'après-midi, l'indice redevient très bon à excellent. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, une zone de pluie devrait traverser le pays dans la nuit de vendredi à samedi, apportant des cumuls assez importants, de l'ordre de 10 à 15 litres par m². Les minima seront proches de 13°.