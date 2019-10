Météo de ce vendredi : averses et temps venteux

Indice électricité : Avec un ciel plus lumineux, l'indice sera bon de la Côte jusqu'au sillon Sambre-et-Meuse, moyen sur les reliefs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.

La nuit prochaine , le temps sera plus sec mais de nouvelles averses arriveront par la frontière française en fin de nuit. Minima de 7 à 10°C.

Ce matin, on observe déjà un renforcement du vent, cela restera d'actualité tout au long de cette journée avec des rafales de sud-ouest jusqu'à 60 km/h à l'intérieur des terres et 70 km/h en bord de mer. Dans cette ambiance venteuse, des averses vont se multiplier en cours de matinée à partir de l'ouest du pays. On pourrait avoir une courte accalmie en cours d'après-midi avec des éclaircies un peu plus larges. Les maxima ne bougent guère par rapport aux jours précédents, on attend 11 à 15°C.

Variable samedi et pluie possible dimanche

Vivement lundi - © RTBF-KEYWALL

Demain, le vent restera soutenu mais les rafales ne dépasseront plus 40 km/h, on notera une alternance de périodes de temps sec entrecoupées de fréquentes averses. L'après-midi, le rythme des averses devrait diminuer, on attend 11 à 14°C.

Dimanche, nous espérions un temps sec et selon les derniers modèles la pluie devrait remonter de France pour une journée grise et humide. Les maxima resteront compris entre 12 et 13 ou 14°C.

Ce n'est finalement que lundi qu'il fera au fil des heures plus sec, le vent sera encore modéré et les températures afficheront 11 à 14°C.

A priori, une période de temps plus sec devrait s'installer pour deux ou trois jours par la suite.