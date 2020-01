Météo de ce vendredi: averses ce matin, temps sec l'après-midi

Ce matin, les fortes averses quitteront lentement le pays pour laisser la place l'après-midi à un un ciel partagé entre nuages et éclaircies et progressivement un temps plus sec. Les éclaircies se développeront par le littoral et atteindront le centre, par contre, les nuages seront encore nombreux sur le sud-est. Les maxima, plus frais que ces deux derniers jours afficheront 6 à 9°C avec encore un vent modéré qui tournera vers l'ouest puis le nord-ouest.

La nuit prochaine : avec moins de vent et un ciel qui se dégage partiellement, les températures vont nettement redescendre, on attend des minima de 0 à 3°C. De la brume ou du brouillard sont probables sur le sud-est du pays.

Indice électricité : Cette journée de vendredi verra le retour de quelques éclaircies sur l'ouest où l'indice sera moyen, par contre, sur l'est et le sud, la couverture nuageuse sera plus compacte et l'indice y restera faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.