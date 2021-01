Météo de ce vendredi : attention au risque d'inondation

Ce matin, des pluies et averses tomberont sur l’ensemble des régions, elles seront plus marquées sur le sud et l’est de notre pays. Prudence si vous habitez à proximité d’un cours d’eau car certains cours d’eau sont passés en pré-alerte de crue, et même en alerte de crue en province de Liège (l’Amblève, l’Ourthe inférieure, la Vesdre et leurs affluents). Quelques rares éclaircies seront possibles par endroits, notamment dans le nord et l’ouest. Il fera venteux avec des rafales jusqu’à 70 km/h. Il fera toujours doux puisqu’en début de matinée on attend déjà 6 à 8°C sur les reliefs et 9 à 10°C dans les autres régions.

En cours d’après-midi, de nouvelles pluies arriveront par l’ouest et elles se déplaceront rapidement vers les régions de l’est. C’est sur la moitié sud qu’on attend les quantités les plus importantes : on attend 5 à 10 litres d’eau supplémentaires d’ouest en est. On pourrait avoir des averses orageuses dans la moitié nord. Le vent de secteur ouest restera soutenu et les rafales atteindront 60 à 70 km/h. La douceur nous accompagnera encore avec des maxima de 5 à 8°C en Ardenne, 7°C dans l’extrême sud, 9°C du Hainaut à Liège, et 10 à 11°C sur la moitié nord du royaume.

Ce soir et cette nuit, il ne faut pas attendre d’évolution et le temps restera pluvieux partout. Les minima seront en baisse, compris entre 3 et 6°C.