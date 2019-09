Météo de ce vendredi : accalmie temporaire

Ce vendredi, il y a encore de la pluie ce matin sur le sud-est du pays tandis que dans les autres régions, une petite accalmie temporaire se met en place avec encore pas mal de nuages mais aussi quelques éclaircies et un temps plus sec. Cela reste malgré tout une météo assez venteuse (rafales de 50 à 60 km/h). L'après-midi, il fera sec partout sauf près du littoral. On attend des maxima de 15 à 19°C.

Weekend automnal en perspective

Un dimanche chahuté - © RTBF KEYWALL

Samedi, le vent ne se calme pas il y aura quelques averses mais aussi de timides éclaircies et des périodes de temps sec. Les maxima atteindront 14 à 18°C. L'après-midi, les averses seront plus espacées, on aura aussi des moments de temps sec malgré un ciel souvent couvert.

Dimanche, une nouvelle zone de pluie devrait débarquer par l'ouest du pays au fil des heures, le vent se renforcera encore un peu avec des rafales de 70 km/h et localement 80 km/h en bord de mer. Les températures, sous ce ciel couvert seront assez homogènes : 15 à 18°C.

Lundi, à l'arrière de cette zone de pluie, le vent va un peu faiblir et l'on pourra même parler d'un temps sec. Quelques éclaircies se perdront entre les nuages, maxima de 14 à 17°C.

Mardi, un peu comme dimanche, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est en cours de journée, les températures seront inchangées.

A partir de mercredi, il fera nettement plus frais mais progressivement plus sec.