Météo de ce vendredi 1er mai : averses orageuses cet après-midi

Ce matin, on attend de petites averses sur le Nord-Ouest et le Sud-Est du pays. Il devrait faire plus sec et plus lumineux du Hainaut à la Province d’Anvers. Le vent soufflera de 50 à 60 km/h.

Après-midi, les averses, qui seront localement intenses, orageuses et accompagnées de grêle, concerneront surtout les trois quarts est du territoire. C’est donc sur l’Ouest du pays que les éclaircies seront un peu plus larges et le risque d’averses plus faible. Le vent reste soutenu soufflant en rafales de 50 à 60 km/h, voire 70 à 80 km/h sous les orages. Maxima : 10 à 15°C.

On devrait avoir des orages en fin de journée et des averses la nuit prochaine surtout en Flandres.

Samedi, le temps sera instable. Sec au petit matin puis des averses sont attendues un peu partout. Elles seront plus intenses sur le Nord et Bruxelles. Après-midi, le temps devrait être sec sauf encore sur une partie Est du pays. Maxima : 10 à 15°.

Dimanche, journée agréable pour terminer le week-end avec des éclaircies et quelques averses sur le Nord-Ouest uniquement.

Nette amélioration à partir de mardi. Le soleil reviendra et les températures seront en progression.