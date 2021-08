Météo de ce samedi avec des orages cet après-midi

Ce matin le temps est généralement sec sur l’ensemble du pays avec quelques dernières gouttes possibles sur l’est du territoire. Les éclaircies davantage présentes sur le Hainaut et au littoral. Les températures toujours trop basses pour la saison ne dépassent pas 15 degrés sur l’est, 19 dans le centre et 17 à la mer.

Cet après-midi retour des averses un peu partout avec des orages par endroits. Le vent se renforce pour atteindre 50 à 60 km/h. Les maximas atteignent 16 à 22 degrés. Le 1722 est activé avec un code jaune de l’IRM

Ce soir et cette nuit le temps deviendra plus sec mis à part à la mer ou la pluie restera présente. Pas plus de 15 degrés cotés mercure.

Demain matin, du vent mais surtout des éclaircies et des maximas de 15 degrés.

Demain après-midi quelques averses sont attendues avant un temps plus sec en soirée et des maximas de 20 degrés.

Il faudra attendre mercredi pour retrouver des conditions plus proches de l’été.