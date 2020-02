Météo de ce samedi : une journée en demi-teinte

Ce samedi, nous aurons un temps contrasté avec beaucoup de nuages sur le pays et quelques petits coins de ciel bleu particulièrement en Gaume.

Il ne devrait pas y avoir de précipitations ou très peu.

Maxima : 8 à Saint-Hubert à 13° au littoral. Le vent soufflera entre 50 et 70 km/h.

La nuit prochaine

Le risque de précipitations devrait être plus important à partir du littoral et le vent devrait se renforcer. Minima entre 6 et 12°.

Demain dimanche

Nous devrions avoir des averses faibles partout en matinée. L’après-midi sera toujours très grise et les précipitations devraient redoubler en Flandres (avec 15 à 17 l/m²). Sur le reste du pays (sud-est), les quantités devraient rester faibles. Les maxima seront très (trop) doux pour la saison avec entre 14 et 17°. Les grosses pluies du nord-ouest se déplaceront progressivement au sud -est dans le courant de la nuit de dimanche à lundi.

On se retrouvera lundi avec une alternance entre nuages et éclaircies (ce que certains nomme un ciel de traîne). On va perdre 6-7°. Le temps restera venteux.

Tendance pour la semaine

Cette semaine devrait être assez nuageuse avec parfois des averses ou des périodes de temps sec.