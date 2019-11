Météo de ce samedi : un vent fort, encore de la pluie et de la douceur

Des averses orageuses peuvent encore éclater au Sud du Sillon Sambre et Meuse, ce matin. Ailleurs, le ciel reste très nuageux, une petite averse reste possible mais le temps redevient plus sec. Le vent souffle plus fort aujourd’hui, les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h à l’intérieur du pays et même jusqu’à 70km/h au littoral.

Dans le courant de l’après-midi, les averses resteront possibles partout mais elles se feront plus rares. Le vent se renforcera encore pour devenir tempétueux à la mer (jusqu'à 90km/h en rafales), et fort à l'intérieur du pays (entre 60 et 70 km/h en rafales). Par contre il fera assez doux avec 12° sur les hauteurs et 14° sur la plupart des autres régions. On pourra monter jusqu’à 15° du côté d’Anvers.

La nuit prochaine: le ciel restera couvert, il y aura encore de la pluie au Sud-Est du pays, surtout en Gaume. Le vent se calmera un peu mais restera bien présent. Les minima s’établiront entre 6° à St Hubert et 9° à Liège.