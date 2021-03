Météo de ce samedi : un temps instable et un ciel variable

Ce matin, c’est un temps instable qui nous attend avec un vent d’Ouest sensible et encore des averses qui pourront être ponctuées d’un coup de tonnerre voire accompagnée d’un peu de grésil. Sur le toit de la Belgique, on peut s’attendre à un peu de neige mouillée qui pourra temporairement blanchir le sol.

Le temps se calmera un peu dans le courant de l’après-midi. On pourra encore rencontrer une averse sur l’Est et le Nord du pays mais ailleurs, on retrouvera un temps plus sec et un ciel variable qui pourra laisser paraître quelques belles éclaircies. Il fera plus frais que ces derniers jours avec 4° dans les Hautes Fagnes, 6 en Ardenne et 9 à 10° sur les autres régions.

Ce soir et la nuit prochaine, on reviendra à un temps plus calme et plus sec partout. Il fera frais sur les hauteurs avec 1 à 3°. On attend 5° le long du Sillon Sambre et Meuse, 6° dans le Centre et 7° à la côte.