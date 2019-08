Météo de ce samedi: un temps gris mais sec sur tout le pays

Les nuages seront bien présents dès ce matin mais ils n’apporteront aucune précipitation. Les températures seront comprises entre 15 et 20°.

Peu d’évolution pour l’après-midi avec un ciel qui restera très nuageux et un temps sec. Des éclaircies arriveront en fin de journée depuis le Sud du pays. Le vent s’orientera au secteur Nord à Nord-Ouest et il sera faible partout sauf en bord de mer où il soufflera de manière modérée. Les températures seront tout à fait normales pour la saison : 19 à 20° sur les reliefs ardennais, 24° à Arlon et Tournai, 21° au littoral et de 22 à 23° sur le reste du pays.

La nuit prochaine, les éclaircies se feront de plus en plus larges sur l’ensemble du territoire. Les nuages resteront plus nombreux le long de la frontière française.

Demain matin, le temps se maintiendra sec sur toutes les régions. Le ciel sera assez dégagé avec juste quelques nuages décoratifs. Le thermomètre indiquera de 19 à 22°. Les nuages bourgeonneront l’après-midi sans entraver l’impression de beau temps. Les maxima seront en hausse et varieront entre 24 et 27°, voire 28° à Tournai.