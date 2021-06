Météo de ce samedi : un ciel très chargé

Ce samedi matin, le ciel est bien chargé sur l’ensemble de la Belgique. Il y a peu ou pas de soleil à l’horizon et quelques bruines à attendre, principalement dans la région de Liège. Le vent est faible de nord-ouest, un peu plus sensible près des côtes. Températures douces au lever du jour : 13 à 16°.

Ce samedi après-midi, peu de changement sauf peut-être quelques précipitations résiduelles localement en direction des Hautes-Fagnes.

Des éclaircies prendront le relais à la côte et en flandres cet après-midi. Maxima : 15 à 21°.