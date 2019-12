Météo de ce mercredi:  un ciel gris en ce 25 décembre

Le ciel restera bien nuageux sur l’ensemble des régions en ce jour de Noël. À l’est de Bruxelles, quelques averses ou bruines sont encore prévues en matinée tandis qu’un temps plus sec s’installera sur l’ouest. Le mercure donnera 3 degrés du côté de Rochefort et Spa, 6-7 degrés ailleurs.

Durant l’après-midi, toujours sous la grisaille pour l’ensemble des régions, les averses se cantonneront à la province de Liège. Quelques éclaircies sont attendues sur l’ouest, notamment au littoral. Le vent faiblira enfin avec des rafales comprises entre 20 et 35 km/h. Les maxima seront en baisse, on retrouvera 5 degrés à Marche-en-Famenne et Spa, 7-8 degrés pour Arlon et le centre du pays et jusqu’à 9 degrés à la côte.

Les nuages resteront majoritaires la nuit prochaine et des brumes et brouillards localement givrant se formeront par endroit sur le sud et l’est du royaume. Le thermomètre indiquera 0 degrés à Rochefort, Spa et Arlon, 2-3 degrés dans le centre et 4 degrés à Ostende.

Demain matin, la grisaille et les nuages bas laisseront peu à peu place à un ciel plus lumineux mais une nouvelle perturbation fera rapidement son apparition. Les premières pluies sont attendues en début d’après-midi, quelques flocons (qui ne tiendront pas au sol) sont prévus sur l’Ardenne et les températures seront à nouveau en baisse, pas plus de 0 à 5 degrés d’est en ouest en matinée, et de 3 à 7 degrés pour les maximas.

Vendredi, nous garderons un ciel gris et couvert accompagné de pluies faibles à modérées. Le temps redeviendra sec en Flandre durant l’après-midi puis sur la Wallonie en soirée. De belles éclaircies devraient être de retour dans l’après-midi de samedi et pourraient tenir jusqu’à dimanche dans le courant de la journée.